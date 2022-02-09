النائب العام يصدر نشرة دولية لملاحقة مصطفى زرتي

أفاد مصدر من مكتب النائب العام لـ218، بأن النيابة العامة أصدرت نشرة حمراء للقبض على نائب مدير المؤسسة الليبية للاستثمار سابقاً مصطفى زرتي المتهم بقضايا فساد.

وأشار المصدر إلى أن ملاحقة زرتي تأتي على خلفية شبهات فساد، متعلقة بإدارة الأموال الليبية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، والتي كان زرتي يشغل فيها منصباً قيادياً.

وكان النائب العام الصديق الصور قد أجرى جولة أوروبية في وقت سابق، في إطار التحقيقات المتعلقة بالأصول والأموال الليبية المجمدة في عدد من الدول الأوروبية، عقب صدور أحكام قضائية تطال أرصدة الدولة الليبية.

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