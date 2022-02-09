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خالد الزائدى: سيف الإسلام موقفه ثابت من اختيار مسار الانتخابات لتحقيق الاستقرار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المحامي خالد الزائدى، أن المترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي موقفه ثابت بالتعويل على إرادة الشعب الليبي الذي اختار مسار الانتخابات كوسيلة لتحقيق الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأضاف محامي المرشح المترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «أن الحياد عن هذا المسار سيتسبب  في استمرار الانقسام وتدهور الأوضاع في البلاد».

واختتم خالد الزائدى المحامي، قائلا: «إن احترام إرادة الناخبين والانحياز إلى الشعب الليبي الرافض للمراحل الانتقالية هو السبيل الوحيد للخروج بليبيا من هذا النفق المظلم».

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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