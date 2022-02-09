اللافي يبحث وضع نصوص قانون المصالحة الوطنية مع لجنة الأطر القانونية

ترأس نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اجتماعا مع لجنة وضع الأطر القانونية، تركز حول وضع نصوص قانون المصالحة الوطنية، الذي يحقق الوئام والمصالحة الشاملة.

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس الرئاسي، تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس، بحضور وزير العدل، المستشارة حليمة البوسيفي، امحمد شعيب، والمختصين في المجال القانوني، وعبر تطبيق الفيديو، أستاذ القانون بالجامعات الليبية د. إبراهيم أبوخزام، الذي أكد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، واعتبره حجر الأساس لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا.

وقد طالب جميع الحاضرين، بضرورة عقد مؤتمر وطني عام للمصالحة، برعاية المجلس الرئاسي، صاحب مشروع المصالحة الوطنية، التي تؤسس لدولة مستقرة.

وتم التأكيد على ضرورة العمل إضافة لجانب الإطار القانوني، على الجوانب الاجتماعية، والدينية، والإعلامية، لدورها الفاعل في تحقيق المصالحة، وركيزة أساسية لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية.