توافق مجلسي النواب والدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الأربعاء، عن توافق لجنة خارطة الطريق ولجنة مجلس الدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وقال بليحق، في منشور عبر صفحته في «فيسبوك»، إن لجنة خارطة الطريق المكلفة من قبل مجلس النواب التقت مساء الأربعاء باللجنة المختصة من مجلس الدولة، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة طبرق، حيث جرى التوافق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

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والمقرر أن يصوت مجلس النواب غدًا الخميس على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، التي تتضمن تحديدًا دقيقا للمدد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، بما لا يتجاوز (14 شهرًا).

كما يصوت المجلس على تسمية رئيس جديد لمجلس الوزراء، بعد الاتفاق على مشروع خارطة الطريق الذي أعلنه مجلس النواب خلال جلسة المجلس المنعقدة في مدينة طبرق، الإثنين الماضي.

جانب من اجتماع لجنة خارطة الطريق ولجنة مجلس الدولة. الأربعاء 9 فبراير 2022 (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)

جانب من اجتماع لجنة خارطة الطريق ولجنة مجلس الدولة. الأربعاء 9 فبراير 2022 (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)

جانب من اجتماع لجنة خارطة الطريق ولجنة مجلس الدولة. الأربعاء 9 فبراير 2022 (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على فيسبوك)