جامعة بنغازي تُنسّق التعاون مع جامعة كاتانيا الإيطالية

بحث عز الدين الدرسي رئيس جامعة بنغازي مع عميد كلية العلوم “يونس بن عامر”، مسودة اتفاقية تعاون دولية بين جامعة بنغازي وجامعة كاتانيا الايطالية.

وحضر الاجتماع الذي التأم داخل الكلية حول هذه المبادرة، كلٌ من رئيس قسم علوم الأرض عوض بلال ومنسقا المشاريع الدولية بالقسم سعد الشاعر وعبدالسلام الشعافي، حيث تابع المجتمعون أيضاً المشاريع البحثية والاتفاقيات الدولية التي يساهم فيها قسم علوم الأرض مع الجامعات الدولية.

وجدد رئيس الجامعة خلال الاجتماع دعمه الكامل للتعاون مع الجامعات المحلية والدولية، لدعم جودة الأداء التعليمي والبحثي وتبادل الخبرات والبرامج التعليمية.

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