البرلمان الليبي يستعد لاختيار رئيس الحكومة الجديدة

أخبار ليبيا24

يعقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديدة خلفا، لرئيس الحكومة الحالية، عبدالحميد الدبيبة.

وأكدت، النائبة عائشة الطبلقي، في تصريح لأخبار ليبيا24، على أن الجلسة ستخصص للتصويت على المرشحين للحكومة المقبلة.

وقرر مجلس النواب الإثنين أن يكون اليوم الخميس موعدا للتصويت على رئيس الحكومة الجديدة بين مرشحين اثنين فقط من سبعة مترشحين قدموا ملفات ترشيحهم.

مرشحين اثنين لرئاسة الحكومة

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال جلسة الإثنين الماضي، إن المجلس تسلّم ملفات سبعة مترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأضاف “تم استبعاد خمس ملفات غير مستوفية الشروط، بينما تم قبول ملفي اثنين من المرشحين وهما فتحي باشاغا وخالد عامر البيباص”.

وأجرى مجلس النواب جلسة للاستماع للمترشحين الإثنين لمنصب رئيس الوزراء.

الدبيبة يرفض التسليم

وبينما سيجري التصويت على المرشحين أعلن رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، أن حكومته لن تتراجع عن دورها. وأنها مستمرة في عملها “حتى التسليم لحكومة منتخبة”.

وقال الدبيبة في كلمة مسجلة الثلاثاء، “لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن نتراجع عن دورنا حتى تحقيق الانتخابات، وحكومة الوحدة مستمرة في عملها حتى التسليم لحكومة منتخبة”.