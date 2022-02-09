الغرياني: من الواجب على الحكومة التجهيز لخروج الناس للشارع والجلوس مع مجلسي الدولة والنواب حرام

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني أن “مجلسي النواب والدولة لا عمل لهما سوى تمديد بقائهما في السلطة، وأنه الهدف المشترك الذي يجمعهما”، بحسب قوله.

الغرياني، وفي برنامجه الإسلام والحياة، المُذاع على القناة التي يمتلكها، اليوم الأربعاء، زعم “تواطئ تواطؤ المجتمع الدولي مع مجلسي النواب والدولة في عدم إجراء الانتخابات”، مضيفاً أن “المجتمع الدولي هو القاتل الحقيقي، وعلى رأسه الإمارات، ويجب عدم فتح سفارات معهم إلا بعد ردّ الاعتبار”، بحسب قوله.

وحول الاستفتاء على الدستور قال الغرياني أن “البرلمان وبعد تصويته على الاستفتاء عليه سابقاً يريد اليوم إلغاءه؛ ليلهي الناس به في هذه المرحلة”، واصفاً “تحدث أعضاء مجلسي النواب والدولة عن مناقشة الدستور بعد هذه الفترة بالتلاعب والخداع”، بحسب قوله.

وطالب المفتي المعزول “أعضاء النواب والدولة بإعلان استقالات جماعية، لأن مجموعة قليلة من النواب تسيطر على البرلمان عن طريقهم”، مؤكداً أن “الجلوس معهم حرام شرعاً”، بحسب قوله.

وأضاف الغرياني مخاطباً أعضاء مجلسي الدولة والنواب: “لا تركنوا إلى الذين ظلموا أنفسهم، ولا تجالسوهم وتعقدوا الجلسات بنصاب بسبب جلوسكم”، بحسب قوله.

ودعا الغرياني “الليبيين إلى الانتصار لأنفسهم بالخروج للشوارع في اعتصام مستمر حتى يرحل المجلسان”، مضيفاً أن “الخروج للشوارع في مظاهرات مستمرة حضارية هو الطريق الوحيد لإسقاط المجلسين وحل مشاكل البلاد”، بحسب قوله.

كما أضاف أنه “من الواجب على الحكومة التجهيز لخروج الناس للشارع، بتجهيز المواصلات وتشكيل لجنة لتنظم الاحتجاجات، معلناً ضم صوته لمن دعوا إلى الخروج للميادين مثل نقابة المحامين والهيئة الطرابلسية وغيرهما”، بحسب قوله.