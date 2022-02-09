عبدالمنعم العرفي: المشري وصل إلى طبرق

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري وصل إلى طبرق اليوم الأربعاء.

ورفض العرفي التأكيد خلال تصريحات صحفية على حضور المشري جلسة البرلمان غدا المخصصة لاختيار رئيس الحكومة، قائلا: لا نعلم إن كان سيحضر أم لا.

وأشار النائب إلى أن شخصيات عسكرية ومدنية رفيعة ستحضر جلسة اختيار رئيس الحكومة وسط تشديد أمني.

يذكر أن الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري محمد عبدالناصر أعلن عن قيام رؤساء لجان المجلس بزيارة طبرق للقاء لجنة خارطة الطريق البرلمانية، وقال إن الزيارة لأجل التباحث فيما يخص خارطة الطريق وعلى رأسها المسار الدستوري.

وأضاف عبدالناصر في بيان مقتضب: “رئيس المجلس خالد المشري غير متواجد ضمن الوفد”.