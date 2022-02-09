التعاقد على صيانة وتوسيع طريق أجدابيا – جالو مع ائتلاف الشركات المصرية

أبرم جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات اتفاقًا، اليوم الأربعاء، مع ائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم، حسن علام، ورواد الهندسة)، لصيانة وتوسيع طريق (أجدابيا – جالو) بطول 252 كيلومترًا.

وقالت وزارة المواصلات في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إن توقيع العقد جاء بعد إتمام إجراءات المصادقة عليه من ديوان المحاسبة، وذلك ضمن سلسلة التعاقدات التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية.

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وأضافت أن هذا الطريق هو المسلك الرئيسي الذي يربط مدن الواحات بالشمال الشرقي، وكذلك جزء من الطريق المؤدي إلى مدينة الكفرة بالجنوب الغربي.

ويعاني هذا الطريق أضراراً إنشائية كبيرة مسببةً حوادث سير لمستخدميه خلفت خسائر في الأرواح والمركبات، وفق الوزارة.