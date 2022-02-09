باجتماعها الأول للعام الجاري.. لجنة سجناء ليبيا بالخارج تستعرض جدول أعمالها

استعرضت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج في اجتماعها الأول لهذا العام، جدول الأعمال، والذي شمل كافة قضايا السجناء والموقوفين الليبيين في الخارج والإجراءات التي يمكن اتخاذها للإفراج عنهم، أو العودة بهم إلى ليبيا لاستكمال مدة محكوميتهم.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء بمقر ديوان وزارة الخارجية، والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس، أنها ستواصل عقد اجتماعاتها تِباعاً وبشكل دوري شهرياً، لتذليل كافة الصعاب في معالجة هذا الملف الذي يتعلق ببعض المواطنين الليبيين في الخارج.

جدير بالذكر أن اللجنة بحثت خلال الأشهر القليلة الماضية أوضاع السجناء الليبيين في كلٍ من تونس وإيطاليا، من حيث تقديم المساعدات اللازمة لهم، ومناقشة آلية تقديم الدعم المالي لهم، وتذليل الصعاب والمعوقات التي قد تعترضهم.

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