فتح باب التسجيل بمؤتمر المصالحة الشبابية في سرت

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الشبابية، والمقرر عقده بمدينة سرت خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقالت الوزارة إن المؤتمر الذي يعمل على تعزيز أدوار الشباب في السلم المجتمعي، يستهدف ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا، وفق منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وأضافت أن المؤتمر يهدف لجعل الشباب شريكاً أساسياً في المصالحة الوطنية الشاملة، داعية إلى الراغبين في التسجيل والمشاركة في المؤتمر من الشباب الليبي ذكورًا وإناثًا تعبئة النموذج الإلكتروني.

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