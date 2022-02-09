الكهرباء تستعد للاحتفال بذكرى الثورة

بحث الاجتماع الذي عُقد بمقر الشركة العامة للكهرباء، الاستعدادات الجارية للاحتفال بالذكرى الـ11 لثورة فبراير، من خلال تركيب الإضاءة في المدن والمناطق التي ستحتضن هذه الاحتفالات بالذكرى.

كما شهد الاجتماع الذي ترأّسه مدير إدارة الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية السنوسي صالح، مناقشة آلية التعاون بين الإدارة والشركة في إنجاز المهام على أكمل وجه.

وحضر الاجتماع كلٌ من رئيس قوة التدخل والإسناد، ومدير مكتب العلاقات والإعلام بالإدارة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والدوائر للتوزيع والمالية بالشركة العامة الكهرباء.

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