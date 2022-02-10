الفريق الصوصاع: تم الاتفاق على تحديد موعد فتح طريق بوقرين والجفرة في الاجتماع المُقبل

أعرب عضو اللجنة العسكرية المشتركة، المدعي العام العسكري الفريق ‏فرج الصوصاع أن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز طالبت خلال اجتماعاه بلجنة “5+5” اليوم الأربعاء، بالعمل على المسار السياسي، بجانب المسار العسكري.

وأضاف الفريق الصوصاع في تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق على تحديد موعد فتح الطريق الصحراوي “اللود” الرابط بين بوقرين والجفرة في الاجتماع المُقبل.

وأشار الفريق الصوصاع إلى أن فريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار سيباشر أعماله بمجرد الشروع بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، مؤكدا أنه تم الاتفاق على اتخاذ مدينة سرت مقراً لهم.

يذكر أن وليامز ناقشت مع “5+5” تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأعربت عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني والخبرة، مشيدة بإطلاق سراح السجناء.