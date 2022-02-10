السويحلي: نستعد لانتفاضة شعبية لنتولى زمام الأمور

حرّض عبد الرحمن السويحلي على اقتحام مقري مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وقال السويحلي في تغريدة عبر “تويتر”، “‏علينا أن نستعد لانتفاضة شعبية لاقتلاعهم من الجذور والاعتصام في مقراتهم وتولي زمام الأمر بأيدينا وإجراء الانتخابات النيابية بأدواتنا الأهلية وتجاوز كل المؤسسات المعرقلة، ولا بديل عن هذا المسار”.

ووجه القيادي الإخواني رسالة إلى كل مراهق سياسي مهووس بالسلطة حسب وصفه، قائلا: الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة، على حد قوله.

يذكر أن عشرات من المواطنين نظموا في طرابلس مظاهرة داعمة لبقاء الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومطالبة بإسقاط البرلمان ودعما للانتخابات بشعارات لا للتمديد ولا لمراحل انتقالية.