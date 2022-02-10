مجلس الدولة ينفي التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعديل الدستوري

نفى الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبدالناصر، التواصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعديل الدستوري، خلال مباحثات أجريت الأربعاء مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب.

وقال عبدالناصر، في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة اجتمعوا مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، للتباحث حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وأكد أن اللجنتين لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي فيما يخص المادة الخامسة من التعديل الدستوري، لافتًا إلى أن وفد المجلس الأعلى للدولة يرى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور بشكل مباشر، في حالة عدم اتفاق اللجنة على أي تعديلات أو اعتباره قاعدة دستورية لدورة برلمانية واحدة.

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الأربعاء، عن توافق لجنة خارطة الطريق ولجنة مجلس الدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

والمقرر أن يصوت مجلس النواب غدًا الخميس على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، التي تتضمن تحديدًا دقيقا للمدد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، بما لا يتجاوز (14 شهرًا).