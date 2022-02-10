توافق بين البرلمان والدولة حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري

العنوان-طبرق

أكد، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن لجنة خارطة الطريق توافقت مع لجنة مجلس الدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وقال بليحق، إن لجنة خارطة الطريق المكلفة من قبل مجلس النواب التقت باللجنة المختصة من مجلس الدولة، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة طبرق.

وأضاف، أنه تم خلال لقاء اليوم التوافق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب اليوم الخميس على الصيغة النهائية قرار التعديل الدستوري.

أعلن، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الإثنين الماضي، تصويت النواب بالإجماع على قرار مقترح لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل المجلس.

وتنص المادة الأولى، على إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال أقصاها 14 شهرا من تاريخ اعتماد التعديل الدستوري.

وتنص المادة الثانية، على لجنة خارطة الطريق التشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة السابقة، على أن يتم ذلك في مدة أقصاها أسبوع بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.

كما تنص المادة الثالثة على، أنه بعد الاستماع لمشروع المترشحين لرئاسة الحكومة تقوم رئاسة المجلس بإحالة أسماء المترشحين لمجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في جلسة الخميس 10 فبراير.

وتنص المادة الرابعة، على أن تقوم لجنة خارطة الطريق بتقديم تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات وذلك في غضون شهر من تاريخه.