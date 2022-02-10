ويليامز تجدد استعداد المجتمع الدولي لدعم لجنة 5+5

أشادت المستشارة الأممية حول ليبيا، ستيفاني ويليامز، بالتقدم المحرز في عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بخصوص إطلاق سراح المعتقلين، وخطة إعادة فتح طريق أبو قرين والجفرة.

وأضافت ويليامز في تغريدة لها، أن لقاء سرت ناقش اليوم جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتفعيل خطة العمل التي تم التوقيع عليها في أكتوبر الماضي.

وكررت ويليامز استعداد الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين للجنة العسكرية المشتركة، من خلال فريق مُكوّن لمراقبة وقف إطلاق النار على الأرض.

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