وزارة الخارجية: نبحث اتخاذ إجراءات لإعادة السجناء الليبيين في الخارج

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول اليوم الأربعاء، بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي برئاسة محمد سعيد زيدان وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين وعضوية خالد نجم وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الانسان.

وشارك في الاجتماع عددا من الأعضاء عن الجهات ذات العلاقة في “جهاز المخابرات، الشرطة القضائية، الشرطة الدولية، والمجلس الوطني للحريات”، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

واستعرض المجتمعون جدول الأعمال والذي شمل كافة قضايا السجناء والموقوفين الليبيين في الخارج والإجراءات التي يمكن اتخاذها للإفراج عنهم أو العودة بهم إلى أرض الوطن لاستكمال مدة محكوميتهم بالقرب من ذويهم.

وذكرت الوزارة أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها تباعاً وبشكل دوري شهرياً لتذليل كافة الصعاب في معالجة هذا الملف الذي يتعلق ببعض المواطنين الليبيين في الخارج .