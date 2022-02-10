النعاس: يجب الخلاص من مجلسي النواب والدولة بانتفاضة

حرضت فيروز النعاس، أمين عام “حزب الجبهة الديمقراطية”، على التظاهر ضد مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وقالت النعاس في تغريدة عبر “تويتر”، إن ‏مجلسي النواب والدولة لن يسمحا بأي انتخابات تزيحهما عن المشهد.

وأضافت: “في كل مرحلة سيجدون حجة لاستمرار عبثهم، وفي كل مرة سيجرون تعديلا دستوريا، يمنحهم مدة إضافية”.

وتابعت النعاس: “الخلاص منهم لن يتحقق إلا بانتفاضة شعبية في كل ‎ليبيا تقتلعهم من جذورهم “، وعبرت عن رفضها لتمديد المراحل الانتقالية، ودعت لإجراء اللنتخابات.

يذكر أن عشرات من المواطنين نظموا في طرابلس مظاهرة داعمة لبقاء الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومطالبة بإسقاط البرلمان ودعما للانتخابات بشعارات لا للتمديد ولا لمراحل انتقالية.