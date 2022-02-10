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هل تعرض الدبيبة لمحاولة اغتيال؟

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

تحدّثت وسائل إعلام ونشطاء وصحفيين مقربين من رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، فجر اليوم الخميس، عن تعرض الأخير لمحاولة اغتيال وسط العاصمة طرابلس.

 

وفيما لم يصدر، أي بيان رسمي من قبل مكتب الدبيبة أو “منصة حكومتنا” ووزارة الداخلية، حول ذلك، حتى كتابة الخبر، شككت مصادر في صحة “تعرض سيارة الدبيبة لإطلاق نار أثناء عودته إلى منزله، من دون أي إصابات”.

التصويت على رئيس حكومة جديد

ويعتزم مجلس النواب اليوم الخميس التصويت على اختيار رئيس للحكومة لخلافة الدبيبة.

وقرر مجلس النواب الإثنين أن يكون اليوم الخميس موعدا للتصويت على رئيس الحكومة الجديدة بين مرشحين اثنين فقط من سبعة مترشحين قدموا ملفات ترشيحهم.

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال جلسة الإثنين الماضي، إن المجلس تسلّم ملفات سبعة مترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأضاف “تم استبعاد خمس ملفات غير مستوفية الشروط، بينما تم قبول ملفي اثنين من المرشحين وهما فتحي باشاغا وخالد عامر البيباص”.

الدبيبة يتحدى

وأعلن الدبيبة، أن حكومته لن تتراجع عن دورها. وأنها مستمرة في عملها “حتى التسليم لحكومة منتخبة”.

وقال، في كلمة مسجلة الثلاثاء، “لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن نتراجع عن دورنا حتى تحقيق الانتخابات، وحكومة الوحدة مستمرة في عملها حتى التسليم لحكومة منتخبة”.


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صحيفة العنوان الليبية

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