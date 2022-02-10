هل تعرض الدبيبة لمحاولة اغتيال؟

العنوان-طرابلس

تحدّثت وسائل إعلام ونشطاء وصحفيين مقربين من رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، فجر اليوم الخميس، عن تعرض الأخير لمحاولة اغتيال وسط العاصمة طرابلس.

#عاجل تعرض سيارة #الدبيبة لإطلاق نار قبل لحظات أثناء عودته إلى منزله، والحمد لله لا وجود لأي إصابات — جلال القبي (@jalaljuma8) February 9, 2022

كل من يكذب خبر محاولة اغتيال #الدبيبة تقدروا تراجعوا نائب العام #الصديق_الصور عنده كل الأدلة تم الكلام 👌🏻 — علي الراجحي – ali alrajhi (@ali_alrajehya) February 10, 2022

وفيما لم يصدر، أي بيان رسمي من قبل مكتب الدبيبة أو “منصة حكومتنا” ووزارة الداخلية، حول ذلك، حتى كتابة الخبر، شككت مصادر في صحة “تعرض سيارة الدبيبة لإطلاق نار أثناء عودته إلى منزله، من دون أي إصابات”.

#هام_جدا .. ارجوكم ركزوا معاي شوي .. ما يروج له من انها محاولة اغتيال او اطلاق نار على سيارة #الدبيبة كذب وتفاهات لا معنى لها هي فقط محاولة بائسة ويائسة لخلق حالة من التعاطف صدقوني .. #ارحل_يا_دبيبة — Husameddin Al tayeb (@husameddin_tyb) February 10, 2022

التصويت على رئيس حكومة جديد

ويعتزم مجلس النواب اليوم الخميس التصويت على اختيار رئيس للحكومة لخلافة الدبيبة.

وقرر مجلس النواب الإثنين أن يكون اليوم الخميس موعدا للتصويت على رئيس الحكومة الجديدة بين مرشحين اثنين فقط من سبعة مترشحين قدموا ملفات ترشيحهم.

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال جلسة الإثنين الماضي، إن المجلس تسلّم ملفات سبعة مترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأضاف “تم استبعاد خمس ملفات غير مستوفية الشروط، بينما تم قبول ملفي اثنين من المرشحين وهما فتحي باشاغا وخالد عامر البيباص”.

الدبيبة يتحدى

وأعلن الدبيبة، أن حكومته لن تتراجع عن دورها. وأنها مستمرة في عملها “حتى التسليم لحكومة منتخبة”.

وقال، في كلمة مسجلة الثلاثاء، “لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن نتراجع عن دورنا حتى تحقيق الانتخابات، وحكومة الوحدة مستمرة في عملها حتى التسليم لحكومة منتخبة”.