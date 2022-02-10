“ساباديل والدبيبة” يؤكدان على تجنب الانقسام المؤسساتي

أجرى سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل، مباحثات مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، بحثا فيها التطورات السياسية الحالية والجوانب المختلفة للتعاون الجاري بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.

وقال السفير ساباديل في تغريدة عبر منصاته الإعلامية عقب الاجتماع: “أكدنا على الحاجة إلى الاستقرار لتعزيز السلام، وتجنّب جميع المؤسسات إحداث أي انقسام في السياق الحالي الهش”.

ويأتي اللقاء بعد جولة قام بها ساباديل في المنطقة الشرقية، التقى خلالها أطرافاً سياسية ومحلية، في إطار الجهود الدولية لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة منذ فشل انتخابات 24 ديسمبر.

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