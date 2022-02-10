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النقاصة: إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية يحتاج إلى قرار سياسي

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة اللواء مختار النقاصة،
إن اجتماع “5+5” اليوم الأربعاء، بحث فتح طريق بوقرين الجفرة.

وأضاف النقاصة في تصريحات صحفية: “أبلغنا غرف العمليات في الطرفين بذلك وتحديد موعد فتح الطريق سيكون في الاجتماع القادم”.

وتابع: أكدنا على جاهزية اللجان والفرق الفنية لتنفيذ خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والأمر مازال يحتاج إلى قرار سياسي للبدء فيه.

وأشار النقاصة إلى أن الاجتماع بحث ملف المحتجزين، مردفا: نواجه مشكلة حقيقية في ملف المفقودين لغياب المعلومات الكافية بشأنهم.

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النقاصة لجنة ٥+٥ ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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