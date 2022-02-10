النقاصة: إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية يحتاج إلى قرار سياسي

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة اللواء مختار النقاصة،

إن اجتماع “5+5” اليوم الأربعاء، بحث فتح طريق بوقرين الجفرة.

وأضاف النقاصة في تصريحات صحفية: “أبلغنا غرف العمليات في الطرفين بذلك وتحديد موعد فتح الطريق سيكون في الاجتماع القادم”.

وتابع: أكدنا على جاهزية اللجان والفرق الفنية لتنفيذ خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والأمر مازال يحتاج إلى قرار سياسي للبدء فيه.

وأشار النقاصة إلى أن الاجتماع بحث ملف المحتجزين، مردفا: نواجه مشكلة حقيقية في ملف المفقودين لغياب المعلومات الكافية بشأنهم.