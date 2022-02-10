“منتدى التنمية المجتمعية” يُنظّم ملتقى مبادرة استقرار ليبيا

يعتزم منتدى ليبيا للتنمية المجتمعية إطلاق مبادرة استقرار ليبيا، تحت شعار “مستقبل ليبيا بأيدينا”، وقد نَظّم المنتدى في هذا الصدد ملتقىً -اليوم الأربعاء- في العاصمة طرابلس.

يعرض الملتقى المبادرة التي تبحث في حل الأزمة السياسية المتمثلة في إجراء الانتخابات، “وهي مبادرة للوصول إلى يوم الانتخاب بشكل سلس، وتقوم على “3” محاور تتمثل في تكوين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية”- وفقاً لما أوضحه المدير التنفيذي للمنتدى “رمضان الوحيشي”، رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى.

وأضاف “الوحيشي” أن المبادرة ترتكز على دور المجلس الأعلى للقضاء، وبإشراف من مركز الدراسات والاستشراف التابع للمنتدى، كما “يهدف المنتدى إلى المساهمة في النهوض بثقافة الديمقراطية والفكر الحُر المستنير بين أفراد المجتمع الليبي ومؤسساته الثقافية والتعليمية والاجتماعية”.

يشار إلى أن فعاليات المنتدى بحضور المستشار السياسي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وبعض ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن هيئة صياغة الدستور ومن المهتمين بالشأن العام.

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