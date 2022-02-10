مؤسسة النفط: تركيب منظومة طاقة شمسية بنادي الظهرة ضمن سياسة «الجار الطيب»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، عن إجراء مراسم تسليم واستلام مشروع تركيب منظومة للطاقة الشمسية لتزويد بعض مرافق نادي الظهرة بالتيار الكهربائي، وذلك ضمن سياسة الجار الطيب التي تنتهجها المؤسسة والشركات الأجنبية العاملة في ليبيا.

وذكرت مؤسسة النفط، في بيان لها، أن هذه المبادرة تأتي من شركة شلمبيرجير ترسيخا لمبدأ حسن الجوار بعد انتقال المقر الرئيسي للشركة الى منطقة الظهرة بمدينة طرابلس.

وحضر مراسم التسليم والاستلام كل من مصطفى عجاج رئيس شركة شلمبيرجير ليبيا وعمر الفاسي، مدير الأمن والسلامة بالشركة، ورافع الثابت رئيس نادي الظهرة وأعضاء من مجلس الإدارة والمسؤولين بالنادي، كما حضر من طرف المؤسسة الوطنية للنفط مختار عبدالدائم مدير ادارة التنمية المستدامة.

وأضافت المؤسسة النفطية أنها تدفع بقوة في هذا الاتجاه والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة وعلى مختلف المستويات، وتم في مراحل سابقة وبرعاية من شركة ريبسول الإسبانية تركيب العديد من منظومات الطاقة الشمسية في عدد من المستشفيات في مناطق مختلفة لتوفير التيار الكهربائي عن طريق الطاقة الشمسية وربطها بالاقسام الحساسة مثل غرف العمليات واقسام غسيل الكلى والمعامل وكذلك توفير الاضاءة.