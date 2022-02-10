الروياتي يعلق على نبأ تعرض الدبيبة لمحاولة اغتيال

العنوان-طرابلس

علق، القيادي بمدينة مصراتة والمحلل السياسي، أحمد الروياتي، حول الأنباء التي تتحدث عن نجاة رئيس الحكومة، عبالحميد الدبيبة، من محاولة اغتيال بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص أثناء عودته إلى منزله بالعاصمة طرابلس.

وكتب الروياتي، على فيسبوك، “إن كانوا غير كاذبين أو مُفبركين، ليفتحوا تحقيقا لدى النائب العام، ونحن معهم من المطالبين”.

وتحدّثت وسائل إعلام محلية وعربية ونشطاء وصحفيين مقربين من الدبيبة، فجر اليوم الخميس، عن تعرض الأخير لمحاولة اغتيال وسط العاصمة طرابلس.

ولم يصدر، أي بيان رسمي، حتى الآن، من قبل مكتب الدبيبة أو “منصة حكومتنا” ووزارة الداخلية، حول ذلك.