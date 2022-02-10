صحيفة أوروبية: المجتمع الدولي ساع لفرض الانتخابات في ليبيا بدون وجود مؤسسات قوية عاملة

ليبيا- سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة “بلينزمان بوست” الأوروبية الضوء على ما عبر عنه لمفترق الطرق المستحيل الذي تقف عنده ليبيا والشعب الليبي حاليا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن البلاد مترددة في طي صفحة الماضي في وقت يجد فيه شعبها أنفسهم يعيشون على ملتقى للصراعات الداخلية بين الأطراف المتنافسة والمصالح الدولية والميليشيات المسلحة التي لا حصر لها والأسلحة في كل مكان.

وأضاف التقرير إن ليبيا اختنقت بع محاولاتها لإجراءانتخابات رئاسية وتشريعية حرة في الـ24 من ديسمبر الماضي ناقلا عن امرأة من مدينة مصراتة فضلت عدم ذكر اسمها حماية لنفسها قولها:”السيناريو الحالي يطمس أي بصيص أمل لليبيين وإن كانت الانتخابات ستجلب لنا الأمن فهي موضع ترحيب”.

وتابعت الامرأة قائلة:”ولكن ظهرت نفس الانتخابات التي تجعلنا نعيش في خوف في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى العيش بأمان والتنقل بين المدن وعدم الشعور بأن حياتنا في خطر في كل مرة نغادر فيها المنزل باختصار يحتاج الشعب الليبي إلى الأمن والغذاء والعمل”.

وقالت الامرأة:”نريد التصويت وكنت سأصوت بالتأكيد لا أعرف لمن لكننا بحاجة إلى اتخاذ هذه الخطوة الأولى ففي الواقع أعرب الشعب الليبي عن رغبته في اختيار الاتجاه الجديد للبلاد وفي أسرتي سجلنا في نوفمبر الماضي للتصويت وأعرف العديد من الذين أرادوا المشاركة”.

من جانبهم قال مراقبون إن مفوضية الانتخابات طلبت تأجيلا لمدة شهر واحد لكنها لم تحدد موعدا جديدا حتى الآن ما يضع عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة كحل لعقد من الحرب في مأزق خطير فليبيا تمر بحالة من الصراع على السلطة من قبل العديد من الفاعلين.

وأضاف المراقبون إن هؤلاء لا يرغبون بالمشاركة في الانتخابات من دون تحقيق نصر لا يسمح لهم بالسيطرة ما يعني وجود مرشحين يتحملون مسؤولية كبيرة في وقت اتفق فيه من أدلى بدلوهم على أن حالة من التسرع شابت العملية السياسية الحالية المرعية أمميا.

وتابع المراقبون إن مدة هذه العملية من مارس وحتى ديسمبر الماضيين قصيرة جدا ما جعلها تواجه مشاكل بشأن الشروط الدستورية في وقت بين فيه التقرير إن عدم الاستقرار أصبح مزمنا ما جعل من ليبيا دولة فاشلة ترتكب على أراضيها انتهاكات القتل والتعذيب والاغتصاب والعبودية بحق المهاجرين غير الشرعيين.

واتهم المراقبون المجتمع الدولي بالسعي لفرض الانتخابات الرئاسية والتشريعية بأي ثمن من دون وجود مؤسسات قوية عاملة في وقت لا يمثل الاستحقاق الانتخابي الحل الوحيد لمشاكل ليبيا فالتشريعية هي الاولوية الآن قبل الرئاسية في وقت يأس فيه الشعب الليبي من إعادة الإعمار التي لن تأتي.

ترجمة المرصد – خاص

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