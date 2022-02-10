“الإمداد الطبي” يتابع تطوير مخازن الحلقة الباردة ورفع كفاءة العاملين

أكدت اللجنة المُكلّفة من جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة بتوريد التطعيمات، على المساعي الحثيثة، لتطوير مخازن الحلقة الباردة بالجهاز، لضمان حفظ التطعيمات في بيئة آمنة، ورفع كفاءة العاملين في مخازن الحلقة الباردة-وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية للجهاز.

وجاء بحث هذه المساعي أثناء اجتماع موسع عبر تطبيق “زووم”، عقدته اللجنة المكلفة بمتابعة مذكرة التفاهم مع شركة “Sanofi pasteur سانوفي باستير”، إحدى الشركات المكلفة بتوريد التطعيمات لجهاز الإمداد الطبي -اليوم الأربعاء- في مدينة طرابلس.

يشار إلى أن اللجنة المكلفة من الجهاز تضم كلاً من الدكتور يوسف أبوالأسعاد، رئيس اللجنة والدكتورة عائشة الحبيشي مديرة مكتب التخطيط وضمان الجودة والدكتورة إيناس السعداوي، المستشارة الفنية للجهاز والمديرة التنفيذية لشركة السنا الوكيل لشركة سانوفي باستير الدكتورة سنادي جعرود.

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