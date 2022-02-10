الداخلية: إزالة 3 محلات بمنطقة أنجيلة لوقوعها تحت مسار خطوط نقل الطاقة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تمكنها من إزالة ثلاثة محلات مواد بناء في منطقة أنجيلة الغربية واستدعاء أصحاب العقارات المخالفة ومراجعة العقارات السابقة التي تحت الإنجاز.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن قوة التدخل والإسناد بالإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الحرس البلدي الجفارة والشرطة الزراعية قامت بالإشراف على إزالة ثلاثة محلات مواد بناء في منطقة أنجيلة الغربية وأستدعاء أصحاب العقارات المخالفة ومراجعة العقارات السابقة التي تحت الانجاز.

وأوضحت الوزارة، أن عملية الإزالة للبنايات الثلاثة تأتي تنفيذاً لتعليمات النائب العام بشأن إزالة البناء العشوائي تحت مسار الخطوط نقل الطاقة خط “جنوب طرابلس، الزهراء”.