تقرير: هذه هي مناطق تواجد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا

ليبيا – كشف تقرير أممي عن اعتقال إرهابييين بتنظيم “داعش” الإرهابي من بينهم شخص يحمل الجنسية الغانية ينشط داخل منطقة غرب إفريقيا الفرعية بضمنها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا الغاني هو من بين 30 أجنبيًا يشكلون جانبًا من أعضاء تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا ممن تم اعتقالهم مؤخرًا وفيهم من إريتريا وكينيا ومالي ونيجيريا والنيجر والسنغال والسودان.

وأضاف التقرير وهو الـ29 لفريق الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات عن تنظيمي “داعش” والقاعدة الإرهابيين وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات إن هذين التنظيمين نجحا في استغلال المظالم المحلية والحكم الضعيف للسيطرة على أعداد متزايدة من الأتباع والموارد.

وتابع التقرير إن الانقسامات الداخلية والمنافسات لم تحل دون تمكنهما من فعل ذلك في غرب إفريقيا ولا سيما في منطقة الساحل ومنها ليبيا التي يتواجد في جنوبها 50 من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي وتحديدا بين مناطق سبها ومرزوق وأم الأرانب.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى أنه على الرغم من ضعف تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا إلا أنه لا زال ذو قدرة عملياتية ويأمل في إعادة تنظيم قيادته.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية