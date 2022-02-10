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“نوفا”: اجتماع روما الدولي حول ليبيا كان يجب أن يظل سريا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت وزارة الخارجية القطرية عن انعقاد اجتماع دولي مهم يوم أمس في العاصمة الإيطالية روما على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة الوضع في ليبيا دون تقديم تفاصيل كثيرة عن المشاركين.

وقالت وكالة “نوفا” الإيطالية إن الاجتماع، الذي كان يجب أن يظل سريًا، شهد حضور سفراء وكبار مسؤولين بوزارات خارجية مجموعة دول P3 + 2 (فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا) إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وروسيا، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الاجتماع يمثل “فرصة لإجراء مناقشة مفتوحة حول آخر التطورات في ليبيا وتعزيز موقف دولي متماسك لدعم العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتدعمها الأمم المتحدة”.

الوسوم

روما قطر ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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