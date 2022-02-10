الرعيض: تعيين رئيس الحكومة من مهمة رئيس الدولة

قال النائب محمد الرعيض، إن مسودة التعديل المطروحة للتصويت تمدد للبرلمان 14 شهرا، على حد قوله.

وأضاف الرعيض في تصريحات لقناة “فبراير”، الموالية للمليشيات المسلحة، أن التصويت على أي تعديل دستوري يتطلب موافقة 117 نائبا على الأقل من الذين يمثلون ثلثي الأعضاء صحيحي العضوية.

وتابع: وفق المادة 178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن تعيين رئيس الحكومة من مهمة رئيس الدولة، وتمنح الثقة لتشكيلة الحكومة من مجلس النواب.

يذكر أن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أعلن نجاح لجنة خارطة الطريق في الوصول لتوافق مع لجنة مجلس الدولة حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.