إطلاق رصاص على سيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة

بوابة أفريقيا الإخبارية ــ وكالات |

10 February, 2022

قال مصدر قريب من رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، إن رئيس الوزراء نجا دون أذى عندما أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، واصفا ذلك بأنه محاولة اغتيال واضحة.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الدبيبة كان عائدا إلى بيته عندما أُطلق الرصاص من سيارة أخرى قبل أن تلوذ بالفرار، وأن الواقعة أحيلت إلى النائب العام للتحقيق.

وجابت سيارات مسلحة ومدرعة وسط طرابلس ومنطقة حي الأندلس عقب تعرض سيارة الدبيبة لإطلاق النار.

وأفادت تقارير بأنه لم يتم إلقاء القبض أو التعرف على منفذي محاولة الاغتيال حيث لاذوا بالفرار.

وعُين الدبيبة رئيسا للوزراء في مارس رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، التي كان الهدف منها الإشراف على الفترة التي تسبق انتخابات في ديسمبر.