بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 10 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 10 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث لا تغير في حالة الطقس حيث الأجواء باردة نسبيا.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع احتمال بسيط سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة نهار اليوم على المنطقة الممتدة من سرت إلى جنوبها، واحتمال ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (13 – 17) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم على أقصى الساحل الشرقي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14 – 17) مْ، ولا تتجاوز (10) على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر على منطقة الجفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17 – 19) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16 – 18) مْ..

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة( 18:47)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:54).