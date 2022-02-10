بليحق: “النواب” و”الدولة” يتوافقان على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن لجنة خارطة الطريق المكلفة من قبل مجلس النواب التقت باللجنة المختصة من مجلس الدولة بمقر ديوان مجلس النواب، في مدينة طبرق.

وأضاف بليحق، أن اللقاء قد انتهى إلى التوافق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري. بمشاركة 15 عضواً من مجلس الدولة .

يُذكر أن جلسة مجلس النواب التي عُقدت الإثنين الماضي، قد شهدت التصويت على مشروع قرار لجنة خارطة الطريق المُشكّلة من طرف البرلمان، كما شهدت استيفاء مترشحيْن لشروط الترشح لرئاسة الحكومة، وهما “فتحي باشاغا” و“خالد عمار البيباص”.