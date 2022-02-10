المركز الطبي في رأس لانوف يتسلم تجهيزات معامل و5 عيادات

تسلم المركز الطبي بمدينة رأس لانوف السكنية أجهزة طبية، شملت التجهيزات والمعدات لمعامل ومصرف الدم، وعيادات «الطوارئ والجراحة، والأنف والأذن والحنجرة، والأسنان، والنساء والولادة، وعناية حديثي الولادة».

وقدمت إدارة التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط تلك التجهيزات إلى المركز، الذي سيتبع مصحة النفط، وذلك تطبيقًا لسياسة المؤسسة لتوفير الخدمات الصحية لموظفي القطاع وسكان المناطق المجاورة للعمليات النفطية، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، الخميس.

وأشار البيان إلى نية المؤسسة افتتاح فروع لمصحة النفط في عدد من المناطق مستقبلًا، بما يراعي ظروف واحتياجات ومتطلبات كل منطقة.

وخلال شهر يناير الماضي، جهزت المؤسسة مستشفى بن جواد العام ببلدية خليج السدرة؛ سعيًا لتحسين الخدمات الصحية لقاطني المناطق المجاورة للعمليات النفطية.