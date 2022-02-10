الأمم المتحدة: على القادة الليبيين التركيز على مصالح الشعب

لحق الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك” بنائبه “فرحان حق”، في إبداء القلق عما يمر به المشهد الليبي والمسار الذي يتخذه، في الوقت الراهن .

وأورد موقع المنظمة الدولية على شبكة المعلومات الدولية أن “دوجاريك” قال: على القادة الليبيين التركيز على مصالح شعوبهم في المقام الأول وتحقيق وحدة القوة ووحدة بلادهم.

وجاءت تصريحات دوجاريك بعد يوم واحد من تصريحات أخرى أدلى بها نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، “فرحان حق” ، قال فيها إن ( استمرار الفتنة والفوضى التي ميزت العقد الماضي في ليبيا يعيق الوصول إلى الاستقرار) .