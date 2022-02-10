الارصاد: طقس بارد نسبياً وأمطار على هذه المناطق.. وهذه ملامح طقس الاسبوع القادم!

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 01/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تغير في حالة الطقس حيث الاجواء باردة نسبيا على اغلب المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (13 – 18)مْ ولا تتجاوز (11)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب نهار اليوم على المنطقة الممتدة من سرت إلى جنوبها مع احتمال بسيط لسقوط مطر خفيف.

طقس الاسبوع القادم

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تكون الأجواء اكثر اعتدال خلال بداية الأسبوع القادم خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

وفي تقرير سابق اشارت الارصاد الجوية مساء الاربعاء، إلى ان الاجواء تميل الى البرودة مع سماءا صافية تتخلها ظهور بعض السحب خاصة على الشمال الشرقي، فيما يكون البحر مضطرب على طول الساحل مع ارتفاع الموج يصل الى اكثر من 3.5 متر. والله أعلم.