اجتماع لجنة متابعة أحوال السجناء الليبيين في الخارج

طرابلس 10 فبراير 2022 (وال) _ عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول، برئاسة “امحمد سعيد” وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين وعضوية السيد خالد نجم وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الانسان وعدد من الأعضاء عن الجهات ذات العلاقة في “جهاز المخابرات،الشرطة القضائية،الشرطة الدولية،والمجلس الوطني للحريات”.

واستعرض المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جدول الأعمال والذي شمل كافة قضايا السجناء والموقوفين الليبيين في الخارج والإجراءات التي يمكن اتخاذها للافراج عنهم أو العودة بهم إلى أرض الوطن لاستكمال مدة محكوميتهم بالقرب من ذويهم .

وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها تباعاً وبشكل دوري شهرياً لتذليل كافة الصعاب في معالجة هذا الملف الذي يتعلق ببعض المواطنين الليبيين في الخارج . (وال _ طرابلس) ع م / ه ع

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