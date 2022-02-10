زهري: ستيفاني فتحت الطريق لـ “عقيله وحفتر” للتحكم بمصير البلاد

زعم القيادي الإخواني، عماد الدين زهري المنتصر، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه؛ “يستمر التعلق بستيفاني وليامز على الرغم من فشلها في كل شيء إلا في فتح الطريق لعقيلة وحفتر للتحكم بمصير البلاد”،على حد قوله.

وقال «زهري» في منشور عبر حسابه على فيسبوك: إن “المشهد السياسي الآن أكثر تعقيدا وغموضا وخطرا، ولكن التعلق بوليامز يزداد في الغرب الليبي تماما كما تعلق شيوخ العرب بلورانس العرب”.

وأردف أن “لورانس وعدهم بالاستقلال والتخلص من الاستعمار ووليامز تعدنا بالانتخابات والتخلص من الديناصورات”، بحسب تعبيره.