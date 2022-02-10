لجنتي النواب والدولة لم تتفقان في هذا الشأن – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكد ‏الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر عبر حسابه على تويتر عدم توصل لجنتي خارطة الطريق بمجلسي النواب والدولة إلى اتفاق نهائي في ما يخص المادة الخامسة من التعديل الدستوري.

واوضح عبد الناصر أن وفد المجلس الأعلى للدولة رأى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور بشكل مباشر. في حالة عدم اتفاق اللجنة على أي تعديلات أو اعتباره قاعدة دستورية. لدورة برلمانية واحدة.

وفي سياق متصل أكدت، النائبة عائشة الطبلقي، في تصريح لأخبار ليبيا24، على أن الجلسة ستخصص للتصويت على المرشحين للحكومة المقبلة. إضافة إلى التصويت على الصيغة النهائية لتعديل الإعلان الدستوري، وفقاً لمخرجات لجنتي خارطة الطريق لمجلسي النواب والدولة.

وقرر مجلس النواب الإثنين أن يكون اليوم الخميس موعدا للتصويت على رئيس الحكومة الجديدة بين مرشحين اثنين فقط من سبعة مترشحين قدموا ملفات ترشيحهم.

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال جلسة الإثنين الماضي، إن المجلس تسلّم ملفات سبعة مترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأضاف “تم استبعاد خمس ملفات غير مستوفية الشروط، بينما تم قبول ملفي اثنين من المرشحين. وهما فتحي باشاغا وخالد عامر البيباص”.

في حين أجرى مجلس النواب جلسة للاستماع للمترشحين الإثنين لمنصب رئيس الوزراء.

وبينما سيجري التصويت على المرشحين أعلن رئيس حكومة الوحدة. عبدالحميد الدبيبة. أن حكومته لن تتراجع عن دورها. وأنها مستمرة في عملها “حتى التسليم لحكومة منتخبة”.

في حين قال الدبيبة في كلمة مسجلة الثلاثاء، “لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة. ولن نتراجع عن دورنا حتى تحقيق الانتخابات، وحكومة الوحدة مستمرة في عملها حتى التسليم لحكومة منتخبة”.