الاسترليني ينخفض أمام الدينار في السوق الرسمية

تراجع سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 6.20 دينار مقابل 6.21 دينار أمس، حسب البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ثبت سعر الدولار عند 4.58 دينار، واليورو عند 5.23 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي، لتسجل 1.22 دينار، و1.24 دينار، و1.59 دينار على الترتيب.

واستقر سعر الليرة التركية عند 0.33 دينار، واليوان الصيني عند 0.72 دينار.