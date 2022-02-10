فنوش: كيف نقنع عبد الرحمن السويحلي أنه ليس جيفارا والقائد المخلّص؟

أبدى المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش، تعجبه من عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، قائلا: “كيف نقنعه أنه ليس جيفارا والقائد المخلّص؟”.

وقال فنوش في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “السويحلي يدعو لثورة، تطيح بالجميع، وتستولى على مقرات السلطات القائمة وتخلق أجساما جديدة، كيف نقنع عبد الرحمن أنه ليس جيفارا؟”.

وأضاف “كيف ننزع من رأسه هذا الهوس الثوري، الذي صور له بأنه الثائر المنقذ والقائد المخلص؟”.

وكان السويحلي قد حرض على اقتحام مقري مجلسي النواب والدولة الاستشاري، قائلا في تغريدة عبر «تويتر»: “‏علينا أن نستعد لانتفاضة شعبية لاقتلاعهم من الجذور والاعتصام في مقراتهم وتولي زمام الأمر بأيدينا وإجراء الانتخابات النيابية بأدواتنا الأهلية وتجاوز كل المؤسسات المعرقلة، ولا بديل عن هذا المسار”.

ووجه القيادي الإخواني رسالة إلى كل «مراهق سياسي مهووس بالسلطة» حسب وصفه، قائلا: “الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة، على حد قوله.