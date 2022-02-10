“الأعلى للدولة” ينفي الاتفاق مع “النواب” حول التعديل الدستوري

نفى الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر التوصل إلى اتفاق بين رؤساء اللجان بالأعلى للدولة ومجلس النواب، فيما يتعلق بالمادة الخامسة من التعديل الدستوري.

وأضاف عبد الناصر أن وفد “الأعلى للدولة” يرى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور بشكل مباشر في حالة عدم اتفاق اللجنة على أي تعديلات أو اعتباره قاعدة دستورية لدورة برلمانية واحدة.

ويُناقض تصريح عبد الناصر ما أشار إليه المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، والذي قال، في وقت سابق، إن اللقاء بين اللجنتيْن انتهى إلى التوافق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

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