“مؤسسة النفط” تسلم تجهيزات ومعدات للمركز الطبي برأس لانوف

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط معدات وأجهزة طبية لصالح المركز الطبي بمدينة رأس لانوف السكنية.

وشملت التجهيزات والمعدات أجهزة معامل ومصرف الدم، وتجهيزات ومعدات عيادة الطوارئ والجراحة، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و عيادة الأسنان، وعيادة النساء والولادة بالإضافة إلى عيادة عناية حديثي الولادة.

وسيكون المركز الطبي بعد الانتهاء من أعمال تجهيزه تابعا لمصحة النفط وذلك تطبيقا لسياسة المؤسسة لتوفير أفضل الخدمات الصحية وبيسر و لصالح مستخدمي القطاع وسكان المناطق المجاورة للعمليات النفطية.

وتعتزم المؤسسة الوطنية للنفط مستقبلا افتتاح فروع لمصحة النفط في عدد من المناطق وبشكل مدروس تراعى فيه كل الظروف والاحتياجات والمتطلبات، في إطار خطتها الوطنية الداعمة للقطاع الصحي بمختلف البلديات والشركات النفطية.

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