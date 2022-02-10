أجواء باردة نسبيًا على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغيير في حالة الطقس، حيث تبقى الأجواء باردة نسبيًا.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء بها قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، مع احتمال بسيط هطول أمطار خفيفة ومتفرقة نهار اليوم على المنطقة الممتدة من سرت إلى جنوبها، واحتمال ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق ما بين 13 و17 درجة مئوية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فتكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم على أقصى الساحل الشرقي، درجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق ما بين 14 و17 درجة مئوية ولا تتجاوز 10 درجات على المرتفعات الجبلية.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة قليلة السحب تتكاثر على منطقة الجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 17 و19 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 16 و18 درجة مئوية.

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