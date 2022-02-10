بسبب “كورونا”.. بلدية طبرق تقرر بدء العطلة المدرسية اليوم الخميس

قررت بلدية طبرق بدء العطلة المدرسية اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 10 فبراير وحتى الخميس القادم الموافق 17 من الشهر نفسه.

جاءت هذه الخطوة عقب اجتماع بين عميد البلدية فرج بو الخطابية ومراقب التعليم فتحي بو نجوى، حيث اتفقا على بداية الدراسة يوم السبت القادم الموافق 19 من فبراير الجاري، في حال سمح الوضع الوبائي بذلك، أما إذا لم تسمح؛ فسيَتواصل تعليق الدراسة.

وكان بوالخطابية قد طالب، يوم أمس الأربعاء، مراقب التعليم؛ بإيقاف الدراسة في المدارس العامة والخاصة بالبلدية، في حين أكد مدير إدارة الخدمات الصحية بطبرق منعم سويكر لـ”218″، إغلاق مدرسة الشعلة بالمدينة بعد تسجيل 17 حالة مؤكدة بـ”كورونا”، وتتابع فرق المسح العشوائي الرصد في مدارس المدينة.

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