برلمان ليبيا يوافق على التعديل الدستوري بأغلبية مطلقة

وافق مجلس النواب الليبي بأغلبية مطلقة، الخميس، على التعديل الدستوري، وسط سعي من المؤسسة التشريعية في البلاد إلى اختيار رئيس جديد للحكومة.

وشهد البرلمان الليبي في طبرق مناوشات قبل التصويت على اختيار رئيس جديد للحكومة حتى يخلف عبد الحميد الدبيبة.

وعُين الدبيبة في مارس رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها توحيد مؤسسات البلاد المنقسمة والإشراف على الفترة التي تسبق انتخابات في ديسمبر، في إطار عملية سلام.

ويعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة “منتهية الولاية” بسبب إرجاء الانتخابات في ديسمبر الماضي، والذي أعلن أن سبب تأجيلها هو “القوة القهرية”، حسب المفوضية العليا للانتخابات.

إلا أن الدبيبة قال في خطاب هذا الأسبوع إنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات، وقالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية ما زالت قائمة.

وقال البرلمان هذا الأسبوع إنه لن يتم إجراء انتخابات خلال العام الجاري.