الصوصاع: فريق المراقبين الدوليين سيباشر عمله بمجرد الشروع بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا – أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اللواء فرج الصوصاع، الاتفاق مع فريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار على اتخاذ مدينة سرت مقرًا لهم، مشيرًا إلى أن الفريق الدولي سيباشر عمله بمجرد الشروع بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

الصوصاع في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” قال: إن أعضاء اللجنة العسكرية الذين أنهوا اجتماعاتهم أمس الأربعاء في سرت، توافقوا على بحث مسألة تحديد موعد لفتح الطريق الصحراوي “اللود”، الرابط بين بوقرين والجفرة خلال الاجتماع القادم.

وكشف الصوصاع عن مطالبة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بالعمل على المسار السياسي، بجانب المسار العسكري لضمان تنظيم وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وتنفيذ مخرجات برلين بما يتعلق بخروج المرتزقة من البلاد.

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