أبو الغيط يبدي قلقه من التطورات الأخيرة في ليبيا

عبّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه حيال بعض التطورات التي شهدتها ليبيا مؤخرًا، مبديًا تخوفه من أن تعيد حالة الاستقطاب إلى البلاد.

وحثّ أبو الغيط القيادات التي من الممكن أن يعول عليها بالعمل على إحداث توافق بين الليبيين حول عملية سياسية شاملة تقود إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات والتي اعتبرها السبيل الأمثل والوحيد للحل في ليبيا.

وشدد على أهمية المحافظة على حالة الاستقرار التي تشهدها ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مبينا ضرورة الوصول لموقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية في ليبيا، تنفيذًا لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن وخاصة نتائج مؤتمري برلين 1 و2.

وأكد على موقف الجامعة الداعم لأي جهد يهدف إلى تحقيق توافقات بين الأطراف الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية، مذكرًا بأهمية الشروع بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا وحصر السلاح بيد السلطة الرسمية في البلاد، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية، والدعم الكامل لأي سلطة تضع هذه الأهداف موضع التنفيذ الفعلي.

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