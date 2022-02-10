مجلسا النواب والدولة يبحثان مسارات خارطة الطريق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 February, 2022

عقد أعضاء لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس الدولة، اجتماعين متتاليين مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ولجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب، في مدينة طبرق.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الاجتماعين اللذينعقدا أمس الأربعاء بحث مستجدات خارطة الطريق بمساراتها القانونية والدستورية والتنفيذية، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قال إن لجنة خارطة الطريق ولجنة مجلس الدولة اتفقتا على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وأضاف بليحق أن هذا الاتفاق جاء بعد لقاء جمع لجنة خارطة الطريق المكلفة من قبل مجلس النواب باللجنة المختصة من مجلس الدولة، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة طبرق.